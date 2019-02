Певица MARUV: биография, личная жизнь, Instagram

Maruv победила в национальном отборе Украины. Но и она не поедет выступать на Евровидение, так как после длительных переговоров она не пришла к соглашению с НТКУ, назвав условия кабальными (помимо отказа от гастролей в России, был еще ряд обязательств политической направленности).

Под псевдонимом MARUV выступает украинская певица Анна Корсун. О ней узнали, когда в составе группы "The Pringlez" она заняла третье место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015". С 2018 она начала сольную деятельность в ярком образе женщины-вамп.

Детство и юность Анны Корсун

Анна родилась 15 февраля 1992 года в Павлограде. Все детство девочки прошло в этом городе и только по окончании школы она переехала в Харьков и поступила в Харьковский политехнический институт. Девушка окончила вуз и получила два высших образования по специальностям: "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности"

Начало музыкальной деятельности Анны Корсун

Так как Анна сразу с головой окунулась в творчество, она заводила много новых знакомств. Так Аня и еще несколько ребят решили объединиться в группу. Сначала это была просто студенческая группа, но в 2013 ребята начали выступать под названием "The Pringlez" и исполнять каверы на зарубежные хиты. В год основания музыканты завоевали 1-е место на конкурсе "Pepsi Stars of Now", после чего стали писать и исполнять авторские песни в жанре поп-рок. Популярность группы позволила музыкантам представить Украину на конкурсе в Сочи. В 2016 группа участвовала в национальном отборе "Евровидение-2016". Меладзе их выступление понравилось. Осенью 2017 осенью Анна стала участницей вокального реалити-шоу "X-фактор" (Украина), но до финала не дошла.

В какой-то момент Анна познакомилась с Михаилом Бусиным (DJ Boosin), который предложил ей двигаться дальше в стиле электро-поп. Первым совместным треком MARUV & BOOSIN стал "Спинни". В это же время певица официально заявила, что отныне MARUV – это не группа, а творческий псевдоним, под которым она выступает сольно.

Личная жизнь MARUV

Анна познакомилась со своим будущим мужем Александром Корсуном в Харькове, когда работала в караоке-клубе. По словам Анны, роман был настолько страстным, что "бойфренд лез к ней в общежитие по водосточной трубе". Сейчас муж Анны Александр является PR-менеджером проекта MARUV. Детей у пары пока что нет.

Instagram MARUV

Instagram артистки очень яркий, необычный и эпатажный. Большая часть снимков сделана на концертах и фотосессиях.

Фото: maruvofficial/ Instagram

Видео: MARUV Official/ Youtube