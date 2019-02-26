Певица MARUV: биография, личная жизнь, Instagram

Под псевдонимом MARUV выступает украинская певица Анна Корсун. О ней узнали, когда в составе группы "The Pringlez" она заняла третье место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015". С 2018 она начала сольную деятельность в ярком образе женщины-вамп.
Детство и юность Анны Корсун
Анна родилась 15 февраля 1992 года в Павлограде. Все детство девочки прошло в этом городе и только по окончании школы она переехала в Харьков и поступила в Харьковский политехнический институт. Девушка окончила вуз и получила два высших образования по специальностям: "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности"
Начало музыкальной деятельности Анны Корсун
Так как Анна сразу с головой окунулась в творчество, она заводила много новых знакомств. Так Аня и еще несколько ребят решили объединиться в группу. Сначала это была просто студенческая группа, но в 2013 ребята начали выступать под названием "The Pringlez" и исполнять каверы на зарубежные хиты. В год основания музыканты завоевали 1-е место на конкурсе "Pepsi Stars of Now", после чего стали писать и исполнять авторские песни в жанре поп-рок. Популярность группы позволила музыкантам представить Украину на конкурсе в Сочи. В 2016 группа участвовала в национальном отборе "Евровидение-2016". Меладзе их выступление понравилось. Осенью 2017 осенью Анна стала участницей вокального реалити-шоу "X-фактор" (Украина), но до финала не дошла.
В какой-то момент Анна познакомилась с Михаилом Бусиным (DJ Boosin), который предложил ей двигаться дальше в стиле электро-поп. Первым совместным треком MARUV & BOOSIN стал "Спинни". В это же время певица официально заявила, что отныне MARUV – это не группа, а творческий псевдоним, под которым она выступает сольно.
Личная жизнь MARUV
Анна познакомилась со своим будущим мужем Александром Корсуном в Харькове, когда работала в караоке-клубе. По словам Анны, роман был настолько страстным, что "бойфренд лез к ней в общежитие по водосточной трубе". Сейчас муж Анны Александр является PR-менеджером проекта MARUV. Детей у пары пока что нет.
Instagram MARUV
Instagram артистки очень яркий, необычный и эпатажный. Большая часть снимков сделана на концертах и фотосессиях.
Фото: maruvofficial/ Instagram
Видео: MARUV Official/ Youtube
Оставить комментарий