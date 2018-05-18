Маркетологи Samsung посмеялись над заторможенностью Apple в новой рекламе

Корпорация Samsung сняла новую рекламу своего телефона Galaxy S9, которая явно посмеивается над недостатками Apple.
Компания Samsung воспользовалась официальным заявлением своих конкурентов о том, что "яблочники" замедляют старые айфоны.
В рекламном ролике от Samsung женщина попадает в некомфортные ситуации из-за iPhone 6, выпущенного в 2014 году. Основа сюжета выстраивается на том, что ее смартфон постоянно тормозит, тем самым подводит в самые важные моменты. В результате владелица iPhone не выдерживает и меняет его на новый модифицированный Galaxy S9, к тому же с двойной камерой.
Ранее мы сообщали о том, что обладатели iPhone смогут отказаться от замедления смартфонов.
Видео: YouTube - Samsung US