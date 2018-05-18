Маркетологи Samsung посмеялись над заторможенностью Apple в новой рекламе

Компания Samsung не смогла упустить возможность для продвижения своих смартфонов, используя антирекламу главных конкурентов.

Корпорация Samsung сняла новую рекламу своего телефона Galaxy S9, которая явно посмеивается над недостатками Apple.

Компания Samsung воспользовалась официальным заявлением своих конкурентов о том, что "яблочники" замедляют старые айфоны.

В рекламном ролике от Samsung женщина попадает в некомфортные ситуации из-за iPhone 6, выпущенного в 2014 году. Основа сюжета выстраивается на том, что ее смартфон постоянно тормозит, тем самым подводит в самые важные моменты. В результате владелица iPhone не выдерживает и меняет его на новый модифицированный Galaxy S9, к тому же с двойной камерой.

Ранее мы сообщали о том, что обладатели iPhone смогут отказаться от замедления смартфонов.

Видео: YouTube - Samsung US