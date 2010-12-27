Мариинский театр хочет отсудить 300 тысяч у москвичей за создание сайта-подделки

Мариинка считает, что столичные предприниматели незаконно используют торговый знак театра.

Мариинский театр обратился в Арбитражный суд столицы с требованием наказать московскую организацию, которая создала интернет-ресурс с доменом mariinsky.com. Петербургский театр считает, что сайт практически невозможно отличить от оригинального, только цены в несколько раз превышают стоимость "поставщика".

Однако, не завышенные цены на билеты возмущают представителей Мариинского театра. Иск подан за нарушение прав на использование товарного знака. сайта-двойника юристы Северной столицы планируют взыскать около 300 тысяч рублей. Также дополнительно Мариинка просит возместить 11 тысяч на нотариальные расходы.

Отметим, что первое заседание по данному делу состоится 17 декабря. На данный момент владельцу домена-подделки запрещены какие-либо действия с его онлайн-ресурсом.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что в Михайловском театре состоится премьера оперы Чайковского.

Фото: Piter.tv