В Михайловском театре состоится премьера оперы Чайковского

Премьерный показ во вторник, 13 ноября, пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В Михайловском театре состоится премьера оперы Петра Чайковского "Иоланта", постановка Андрия Жолдака. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Премьерный показ во вторник, 13 ноября, пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Внутренний свет и красота души - об этом хочет рассказать в своем новом спектакле Андрий Жолдак. пресс-служба театра

По сюжету, героиня странной французской легенды не видит с рождения, она снова обретает зрение лишь после любви и душевной боли. Режиссер размышляет о единстве светлого и темного в каждом человеке.

Музыкальный руководитель и дирижер - Петер Феранец, режиссер мультимедиа и автор по свету - Глеб Фильштинский.

Фото: Михайловский театр