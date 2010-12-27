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В Михайловском театре состоится премьера оперы Чайковского
Сегодня, 11:33
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nastya960
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В Михайловском театре состоится премьера оперы Чайковского

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Премьерный показ во вторник, 13 ноября, пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В Михайловском театре состоится премьера оперы Петра Чайковского "Иоланта", постановка Андрия Жолдака. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Премьерный показ во вторник, 13 ноября, пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Внутренний свет и красота души - об этом хочет рассказать в своем новом спектакле Андрий Жолдак.

пресс-служба театра

По сюжету, героиня странной французской легенды не видит с рождения, она снова обретает зрение лишь после любви и душевной боли. Режиссер размышляет о единстве светлого и темного в каждом человеке.

Музыкальный руководитель и дирижер - Петер Феранец, режиссер мультимедиа и автор по свету - Глеб Фильштинский.

Фото: Михайловский театр 

 

 

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Теги: иоланта , михайловский театр , чайковский
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Театры

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