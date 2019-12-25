Мариинская больница вернётся первой к плановому приему больных

После от приема больных с коронавирусом откажется Городская многопрофильная больница №2 и часть федеральных учреждений.

Мариинская больница вернется первой к плановому приему больных. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Количество свободных коек под COVID-19 в стационарах города - 43,3%. С 8 февраля это количество начнет уменьшаться: некоторые стационары возвращаются к штатному режиму работы. Первой к плановой работе возвращается Мариинская больница. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявлял ранее, что в числе первоочередных задач для города – обеспечить в самые короткие сроки обратное перепрофилирование части инфекционных коек.

На первом этапе к плановой работе вернутся Мариинская больница и Детская больница №5 им.Филатова. На втором этапе планируем вывести из работы с COVID-19 Городскую многопрофильную больницу №2 и часть федеральных учреждений.

Фото: Piter.tv