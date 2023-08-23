Мантуров заявил, что промышленный экспорт РФ в 2030 году может составить почти $150 млрд

Глава Минпромторга РФ рассказал л целях стратегии развития отрасли.

Объем промышленного экспорта России к 2030 году может достигнуть показателя почти в 150 миллиардов долларов. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания сделал российский министр по промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник зачитал перед коллегами доклад о целях стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

Невзирая на известные ограничения, ставим себе задачу в ближайшие годы восстановить объемы отгрузок нашим иностранным партнерам. А в 2030 году в части индустриального экспорта максимально приблизиться к планке $150 млрд. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт добавил, что власти страны продолжат переориентировать поставки в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, а также содействовать открытию и формированию отечественных индустриальных зон за границей. Дополнительно чиновники намерены создавать инструменты экспортного финансирования.

Годовой объем инвестиций в обрабатывающую отрасль планируется удвоить к 2030 году.

Фото и видео: Правительство России