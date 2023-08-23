Годовой объем инвестиций в обрабатывающую отрасль планируется удвоить к 2030 году

Глава Минпромторга рассказал о ключевых приоритетах стратегии развития.

Годовые объемы инвестиций в обрабатывающую промышленность на территории России чиновники планируют увеличить вдвое к 2030 году. Соответствующее заявление в рамках правительственного заседания сделал российский министр по промышленности и торговли Денис Мантуров. Эксперт пояснил коллегам, что одним из приоритетов сводной стратегии до 2030 года и на период до 2035 года остается формирование условий для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла.

Будем отслеживать эффективность инструментов и, при необходимости, осуществлять их донастройку. Наша цель - это удвоение годового объема инвестиций в обрабатывающую промышленность к 2030 году. За основу здесь, как и по всем индикаторам стратегии, мы взяли 2019 год. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Следующим направлением документа является повышение инновационного потенциала предприятий промышленности. К 2030 году в кабинете министров ожидают, что количество организаций, осуществляющих технологические инновации, увеличится с нынешних 28% до 40%.

Мантуров: доля сфер обрабатывающих производств в ВВП может вырасти до 15,5% к 2035 году.

Фото и видео: Правительство России