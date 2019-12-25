Мантуров рассказал, почему правительство отказалось продлевать программу льготного автокредитования

На программу уже было выделено 5 млрд рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РБК, что правительство решило отказаться от идеи возобновления программы льготного автокредитования с августа. По его словам, на эти цели уже было выделено 5 млрд рублей

Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия [2021 года] рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству, — сказал он.

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), за первую половину этого года в России продажи новых автомобилей выросли на 36,9%, до 870,75 тыс. машин. Если сравнивать с 2019 годом, то рост составил 5,1%. В ассоциации прогнозируют, что в 2021 году продажи могут вырасти на 9,8%, до 1,756 млн автомобилей.

Мы понимаем, что меры поддержки должны оказываться, когда рынок либо стагнирует, либо он требует дополнительного стимулирования, — сказал Мантуров.

Он отметил, что деньги более целесообразно направить на отрасли, которым поддержка государства более необходима.

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