Манижа опубликовала мрачный клип на трек "Держи меня Земля"

Певица Манижа опубликовала новый клип на песню "Держи меня Земля". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

По словам певицы, эта композиция посвящена уходу близкого человека.

11 лет я не могла выпустить эту песню. Она связана с уходом близкого человека. Я исполняла ее всего пару раз на сольных концертах, потому что редко могла допеть до конца - в горле застревал огромный ком. Но сейчас она дает мне необходимый ресурс и силу

Манижа