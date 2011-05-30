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Манижа опубликовала мрачный клип на трек "Держи меня Земля"

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Композиция посвящена потери близкого человека.

Певица Манижа опубликовала новый клип на песню "Держи меня Земля". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

По словам певицы, эта композиция посвящена уходу близкого человека.

11 лет я не могла выпустить эту песню. Она связана с уходом близкого человека. Я исполняла ее всего пару раз на сольных концертах, потому что редко могла допеть до конца - в горле застревал огромный ком. Но сейчас она дает мне необходимый ресурс и силу

Манижа 

Ролик посмотрели почти 160 тысяч пользователей. 

Видео: M A N I Z H A

Теги: манижа, музыка, песня манижи
Категории: Музыка, Культура, Лента новостей,

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