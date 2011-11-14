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Мамишев выкупил отель у Юсуповского сада за 25,8 млн рублей без торгов
Вчера, 20:54
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Мамишев выкупил отель у Юсуповского сада за 25,8 млн рублей без торгов

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Двумя годами ранее "Петровский строитель" обратился в суд и проиграл в двух инстанциях.

Мини-отель "Юсупов" по улице Садовой, 506 лит. Д, купил арендатору АО "Петровский строитель" по преимущественному праву приобретения за 25,8 млн рублей в соответствии с решением суда. Об этом говорится в документе КИО.

Двумя годами ранее "Петровский строитель" обратился в суд и проиграл в двух инстанциях. Позже Арбитражный суд Северо-Западного округа отправил дело на новое рассмотрение. После этого две инстанции встали на сторону арендатора.

Акционеры АО "Петровский строитель" не раскрываются. Считается, что компания принадлежит главе азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагифу Мамишеву, чьи наиболее крупные проекты были реализованы при губернаторе Георгии Полтавченко, пишет "Деловой Петербург".

Фото: Piter.tv
 

Теги: мамишев, отель, сад, юсуповский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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