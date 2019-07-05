В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля

Ведется рассмотрение дела об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко.

В отравлении граждан России в Ташкенте обвинили владельца отеля. Об этом сообщает "РИА Новости" из зала Яккаксарайского районного суда.

Ведется рассмотрение дела об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко. Также сообщалось, что в одном из номеров гостиницы обнаружили тело жителя Узбекистана. По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа.

Обвинение предъявили владельцу отеля, сантехнику и двум продавцам отопительного оборудования. Им грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

Ранее мы сообщали, что в Сестрорецке двухлетний мальчик отравился каплями от насморка.

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