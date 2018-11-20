Максим Шевченко будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Выборы главы Петербурга состоятся 8 сентября.

В четверг, 7 февраля, российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко рассказал о своем желании выдвинуть свою кандидатуру выборах губернатора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

По словам Шевченко, город на Неве сейчас находится под управлением людей, которые считают себя хозяевами Северной столицы, и подобная обстановка порядком надоела местным жителям.

"Петербург – это город, где люди обладают человеческим достоинством, и они заинтересованы в том, что город был открытым, европейским и публичным в плане дискуссий."

Шевченко также отметил, что выдвинет свою кандидатура не от партии КПРФ, в которой состоит, а пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Напомним, что выборы главы Петербурга состоятся 8 сентября.

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Фото: Пресс-служба Кремля