Макаров считает, что без строительства храмов Россия придет в запущение

Ранее стало известно, что Русская Православная церковь возводит по три храма в сутки.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров предрек России темное будущее, если в стране перестанут строить храмы. Об этом он рассказал журналистам на брифинге 5 июня

Если не будет строительства храмов, то на запущение и осиротение обречена Россия,

– сказал чиновник.

Напомним, что ранее резонанс вызвало заявление патриарха Кирилла, который сказал, что РПЦ строит по три храма в сутки. Петербургский художник даже посвятил этому высказыванию граффити, которые позднее было стерто.

Фото: ЗакС