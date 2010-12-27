Макаров считает, что без строительства храмов Россия придет в запущение

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров предрек России темное будущее, если в стране перестанут строить храмы. Об этом он рассказал журналистам на брифинге 5 июня
Если не будет строительства храмов, то на запущение и осиротение обречена Россия,
– сказал чиновник.
Напомним, что ранее резонанс вызвало заявление патриарха Кирилла, который сказал, что РПЦ строит по три храма в сутки. Петербургский художник даже посвятил этому высказыванию граффити, которые позднее было стерто.
Фото: ЗакС
Обсуждение ( 2 )
Лучше бы сады, школы и поликлиники с больницами строили
Райкомы также строились и где они