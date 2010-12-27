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Макаров считает, что без строительства храмов Россия придет в запущение
Сегодня, 13:43
199
Rybka123

Макаров считает, что без строительства храмов Россия придет в запущение

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Ранее стало известно, что Русская Православная церковь возводит по три храма в сутки.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров предрек России темное будущее, если в стране перестанут строить храмы. Об этом он рассказал журналистам на брифинге 5 июня

Если не будет строительства храмов, то на запущение и осиротение обречена Россия,
– сказал чиновник.

Напомним, что ранее резонанс вызвало заявление патриарха Кирилла, который сказал, что РПЦ строит по три храма в сутки. Петербургский художник даже посвятил этому высказыванию граффити, которые позднее было стерто.

Фото: ЗакС

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 14:07

Лучше бы сады, школы и поликлиники с больницами строили

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Аноним
Сегодня 15:15

Райкомы также строились и где они

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