Макаревич, Ахеджакова, Быков и Улицкая просят Путина не подписывать закон о признании физических лиц "иноагентами"

Представители "Конгресса интеллигенции" объяснили, почему считают этот закон неправомерным.

В России продолжается шумиха вокруг скандального закона о возможности признания физических лиц "иностранными агентами" за активную деятельность в социальных сетях. На этот раз против спорного проекта Госдумы РФ выступили деятели культуры РФ. Соответствующее письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой не подписывать одиозный нормативный акт направили представители "Конгресса интеллигенции". Полный текст документа опубликован на сайте "За права человека", его главный посыл - "закон абсурден, последствия его правоприменения непредсказуемы".

Основания и последствия его применения не могут быть предсказаны, а оспорить его применение в суде почти невозможно, и антиконституционным, потому что ограничивает права граждан получать и распространять информацию свободно и умаляет достоинство человека клеймом иностранного агента.

В числе подписантов значатся музыканты, писатели, ученые, актеры театра и кино. Среди известных личностей - лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, писатель и публицист Дмитрий Быков, его коллега Людмила Улицкая, актеры Владимир Мирзоев и Лия Ахеджакова. Всего либеральным активистам удалось собрать несколько десятков подписей. Напомним, что это не первый случай критики законопроекта. До этого против него выступали тысячи россиян в социальных сетях. Эксперты из мира права также называли документ сырым и непроработанным.

Подробнее об истории вопроса: ранее мы писали, как сенаторы предложили включить блогеров в список "иностранных агентов".

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