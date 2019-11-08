Сенаторы предложили включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Представители Совфеда хотят существенно усложнить работы популярных блогеров из России в мировой глобальной Сети.

Блогеров и независимых журналистов с высокой долей вероятности все-таки включат в закон об иностранных агентах среди СМИ. С таким заявлением выступил сенатор Андрей Климов, курирующий вопросы кибербезопасности в Совете Федерации. Он заявил, что действие закона будет распространяться и на частных лиц. Популярных блогеров, получающих финансирование из-за границы, обяжут регистрироваться в Минюсте и помечать свои материалы специальными предупреждениями.

Правки по инициативе сенатора появятся в законопроекте ко второму чтению. С высокой долей вероятности, рассмотрение и последующее подписание нового нормативного акта состоится до конца текущего года. Издание РБК приводит слова сенатора о том, что ответственность по данному закону коснется не только владельцев популярных СМИ, но и тех, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц.

Также есть требования обязать иноагентов открывать в России юридические лица, и эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов. Мы не предусматриваем уголовного наказания, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности

Если говорить простым языком, то под мониторинг Минюста может попасть любой блогер и пользователь соцсетей, которые хотя бы раз получал материальную поддержку из-за границы. К ним могут относиться донаты, пожертвования или случайные денежные переводы на личный счет физического лица.

Фото: Совет Федерации