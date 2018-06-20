Магазины в “Пулково” Петербурга обновят за 60 млн рублей

Магазинная часть "Пулково" будет реконструирована за 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Gazeta.Spb со ссылкой на пресс-службу петербургского аэропорта. По данным представителей организации, строители создадут новое пространство, через которое пассажиры будут идти на посадку.

Причиной переоборудования стало увеличение пассажиропотока. Инвестором проекта выступает компания, которая является основным ритейлером для аэропортов по всему миру. Первая часть обновленного магазина откроется уже в июне. С сентября добавятся отделы парфюмерии и косметикой.

На данный момент в "Пулково" действует более 35 магазинов и 20 точек питания.

Ранее Piter.tv писал о том, что метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы.

Фото: Piter.tv