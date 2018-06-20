Метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы

"Фонтанка.ру": из года в год заказы ГУПа вызывают в УФАСе вопросы относительно прозрачности сделок.

Строительство метро в Северной столице обходилось городу в пять раз дороже, чем Москве. Такие данные предоставила "Фонтанка.ру", изучив документацию на заказы. Издание пришло к выводу, что ГУП "Петербургский метрополитен" переплачивал на одни и те же детали в несколько раз.

Среди последних заказов значится поставка запчастей для ремонта подвижного состава. Среди них - более четырех тысяч деталей на общую сумму в 5,7 миллиона рублей. В декабре прошлого года аналогичные элементы с Москве были куплены в пять раз дешевле. Расчетная единица увеличилась в петербурге с 261 рублей до 1377 рубля. Авторы расследования предполагают, что денежно выигрывают члены ассоциаций, которыми руководят экс-сотрудники ГУПа.

Журналисты "Фонтанки" отмечают, что случай не единичный. Подобный разброс цен зафиксированы на протяжении нескольких лет. В одном конкурсе "Петербургский метрополитен" собирается купить 17 наименований по цене, превышающей московские. Разница составляет в 33 миллиона рублей.

В 2019 году в УФАС обратились с 62 жалобами на проверку государственных закупок, проводимых данной организацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге планируют построить надземное метро.

Фото: Piter.tv