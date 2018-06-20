К 1 сентября ОАО "РЖД" должно представить проработки.

В четверг, 25 апреля, стало известно о том, что в Петербурге планируют построить надземное метро. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

По мнению парламентария, "дело сдвинулось с мёртвой точки". Известно, что детальное проектирование надземной дуги в Петербурге займет около 4-5 лет. Об окончании строительных работ говорить пока рано. Батанов отметил, что надземное метро в городе на Неве будет сильно отличаться от Москвы.

К 1 сентября ОАО "РЖД" должно представить проработки.

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