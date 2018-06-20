Ему придется заплатить в казну города 15 тысяч рублей.

В четверг, 25 апреля, в Петербурге оштрафовали американца за незаконную перепланировку квартиры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как оказалось, иностранец Уилльями Джером Кэрролл без разрешения КГИОП решил сделать перепланировку в своей квартире на Миллионной улице. Отметим, что здание, в котором вели строительные работы явялется объектом культурного наследия.

Представитель привлекаемого лица просила суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием вины, малозначительностью правонарушения (вред объекту культурного наследия не причинен), а также сообщила, что Кэрроллом уже получено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и осуществляется деятельность, направленная на получение разрешительной документации в отношении произведенной перепланировки сказано в сообщении

Стоит отметить, что американец в процессе ремонта все же начал оформлять некоторые документы. Однако, по решению суда ему придется заплатить в казну города 15 тысяч рублей.

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