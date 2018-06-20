Его разместил там художник Олег Лукьянов.

В четверг, 25 апреля, в переулке Радищева появилось новое граффити с Троице-Измайловским собором. Об этом сообщил в соцсетях художник Олег Лукьянов.

Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка написал он, приложив фотографии своей работы

Собор разместился рядом с стрит-артом Собором Парижской Богоматери. Ранее художник таким образом выразил сочувствие французской культуре, потерявшей архитектурную ценность. Напомним, что в результате воспламенения Нотр-Дама-де-Пари, у здания рухнул шпиль. Две башни и хранилище смогли уцелеть. Спасатели вынесли реликвии из поврежденных конструкций. Пользователи отметили, что у этих двух соборов есть точки соприкосновения . Так, в 2006 году купол Троицкого собора выгорел из-за пожара, который произошел во время реставрации храма.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы организовали флешмоб против агрессивных продавцов чая

Фото: Олег Лукьянов/вк

