Первые точки разместятся в Москве.

Магазины "датской IKEA" Jysk появятся в России весной. Первые торговые точки мебельного ритейлера разместятся в апреле в Москве. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителей компании. Развитием сети будет заниматься "дочка" датского Jysk – ООО "Юск". Она создаст в ТПЗ "Алтуфьево" 1,2 тысяч кв.м., в ТЦ "Тройка" – 1,5 тысячи. На открытие одного магазина уйдет около 300-500 тысяч евро.

В 2020 появится около 5 точек сети в столице, за следующие 15 лет - около 200 по стране. Напомним, что Jysk в общей сложности имеет 2800 магазинов в 52 государствах. За прошлый финансовый год руководство заработало 28,3 млрд крон (или 3,8 млрд евро).

Ранее сеть уже предпринимала несколько попыток развития на территории России. В первый раз точка открылась в Москве в 1996 году. Однако франшизу закрыли в 1998 году. В 2005 году появился еще один магазин, но с 2007 года сеть ушла с местного рынка.

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