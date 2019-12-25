Магазины Prisma и "Реалъ" лишились продукции лишились продукции "Пискаревского молочного завода"

Помимо Prisma и "Реалъ" молока, творога и сметаны от "Пискаревского молочного завода" лишились около сотни несетевых магазинов, сообщила "Фонтанка".
Это произошло из-за неожиданного закрытия дистрибьюторской компании "Клевер". Стоит отметить, что эта компания была единственным официальным партнером "Пискаревского".
"Пискаревский" начнет прямые поставки с середины следующей недели.
Ранее мы сообщали, что лист поликарбоната сорвался из-за ветра и ушиб лицо девушки в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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