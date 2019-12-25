  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Магазины Prisma и "Реалъ" лишились продукции лишились продукции "Пискаревского молочного завода"
Сегодня, 22:05
110
arteliseev

Магазины Prisma и "Реалъ" лишились продукции лишились продукции "Пискаревского молочного завода"

0 0

Это произошло из-за закрытия единственного дистрибутора.

Помимо Prisma и "Реалъ" молока, творога и сметаны от "Пискаревского молочного завода" лишились около сотни несетевых магазинов, сообщила "Фонтанка".

Это произошло из-за неожиданного закрытия дистрибьюторской компании "Клевер". Стоит отметить, что эта компания была единственным официальным партнером "Пискаревского". 

"Пискаревский" начнет прямые поставки с середины следующей недели.

Ранее мы сообщали, что лист поликарбоната сорвался из-за ветра и ушиб лицо девушки в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: петербург, продукты питания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии