Магазины Prisma и "Реалъ" лишились продукции лишились продукции "Пискаревского молочного завода"

Это произошло из-за закрытия единственного дистрибутора.

Помимо Prisma и "Реалъ" молока, творога и сметаны от "Пискаревского молочного завода" лишились около сотни несетевых магазинов, сообщила "Фонтанка".

Это произошло из-за неожиданного закрытия дистрибьюторской компании "Клевер". Стоит отметить, что эта компания была единственным официальным партнером "Пискаревского".

"Пискаревский" начнет прямые поставки с середины следующей недели.

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