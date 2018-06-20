В Петербурге закрываются магазины "Полушка" и "Лайм"

Вместо этих продовольственных объектов откроются другие.

Холдинг "Продовольственная биржа", который управляет сетями "Полушка", "Лайм", "Всенародный", распродает свой бизнес. Он собирается передать часть своих магазинов другим компаниям. 25-30 объектов перейдут компании X5 Retail Group, еще пять магазинов достанутся "Семишагофф". Об этом пишет "Коммерсантъ".

До конца апреля в помещениях, которые занимали магазины сети "Лайм", разместятся "Перекрестки", вместо "Полушек" появятся "Пятерочки".

Представители холдинга заявили, что не собираются окончательно уходить с рынка. Однако, как считают аналитики, компания закроет свой бизнес уже в следующем году.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрылась сеть компьютерных магазинов "Кей".

Фото: pixabay.com