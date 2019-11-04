МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой: она находится в Южной Америке

В мировую экономическую элиту врывается скромная латиноамериканская Гайана. Эксперты считают, что именно здесь можно ожидать очередного "экономического чуда".

В пуле стран с развивающейся экономикой появилась новая "черная лошадка". Ведущие мировые эксперты выдают щедрые авансы латиноамериканской Гайане. Именно ее специалисты Bloomberg назвали страной с самым впечатляющим экономическим ростом на Земле. Об этом сообщает РБК с ссылкой на исследование Bloomberg, в резюме которого говорится, что уже в следующем году рост экономики этого государства с 780 000 жителей может стать самым быстрым в мире.

Если верить экспертам, то в 2020 году этот показатель достигнет 86%. Это в 14 раз больше, чем у Китая, и в десятки раз больше, чем у значительного числа стран "третьего мира". Смелое утверждение, учитывая, что в 2019 году рост ВВП Гайаны составил всего 4,4%.

Прогноз основывается на запланированном росте доходов от морских нефтяных месторождений, расположенных на территории страны. Они были обнаружены только в 2015 году и должны раскрыть свой финансовый потенциал в ближайшее время. По данным МВФ, именно у Гайны наибольшее на Земле количество нефти на душу населения. Это 3900 баррелей - почти в 3 раза больше, чем у Саудовской Аравии.

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