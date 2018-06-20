МВД попросило медиков предоставить доступ к врачебной тайне

С помощью полученных данных полиция хочет контролировать количество преступлений, совершенных вод воздействием наркотического или алкогольного опьянения.

МВД выразило желание получить доступ к данным, относящимся к врачебной тайне. Об этом 29 апреля сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Органы правопорядка хотят получить информацию о людях с психическими заболеваниями. Также ведомство интересуют граждане с алкогольной и наркотической зависимостью. В полиции объясняют, что доступ к таким данным позволит осуществлять наблюдение за лицами, страдающими заболеваниями, чтобы предотвращать возможные правонарушения с их стороны.

Медицинское сообщество считает такой запрос неэтичным и противоречащим конституции РФ. Полиция хочет реализовать инициативу в рамках "Создания единого цифрового контура в здравоохранении".

По статистике МВД каждое третье преступление в 2018 году было совершено под воздействием наркотиков или алкоголя. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, перенаправила обращение МВД Российском обществу психиатров, а также в профильные учреждения. Психиатры в ответ опровергли статистику правоохранительных органов, а также заявили, что большая часть преступников не стояли на учете.

Видео: Piter.tv