МВД России сократило список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщает "Фонтанка".
Такие меры были предприняты из-за общественного обсуждения законопроекта на портале правовых актов. Так, из 69 пунктов остались тринадцать.
Теперь заводчики таких парод, как шарпеи, терьеры и овчароки, могут вздохнуть с облегчением. Однако, в списке все также числятся бульдогии питбульмастифы.
Ранее мы сообщали о том, что Власти Петербурга планируют расселить аварийные дома до конца года
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