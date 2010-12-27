Из 69 пунктов остались тринадцать.

МВД России сократило список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщает "Фонтанка".

Такие меры были предприняты из-за общественного обсуждения законопроекта на портале правовых актов. Так, из 69 пунктов остались тринадцать.

Теперь заводчики таких парод, как шарпеи, терьеры и овчароки, могут вздохнуть с облегчением. Однако, в списке все также числятся бульдогии питбульмастифы.

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