МВД России публикует видео задержания подозреваемого в покушении на убийство по найму, сопряженное с разбоем

Ирина Волк рассказала о том, что полиция "инсценировало преступление" для поимки подозреваемого.

Сотрудники правоохранительных органов из Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности и представители ФСБ России по российской столице и Московской области совместно с оперативниками Московского уголовного розыска задержали жителя столицы, который подозревается в покушении организацию убийства по найму, сопряженного с разбойным нападением. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД России.

Было принято решение инсценировать преступление и предоставить организатору постановочные доказательства его совершения. "Нанятый исполнитель" передал денежные средства в размере двух миллионов рублей и другие вещи из жилища несостоявшейся жертвы. Иринв Волк, пресс-секретарь МВД

Предварительно следователи было установлено, что 56-летний водитель такси на почве личной неприязни решил разобраться своим бывшим работодателем и завладеть его имуществом. Мужчина стал подыскивать исполнителя преступления, однако о его намерении стало известно сотрудникам МВД. Нанятый киллер должен был проникнуть в указанный дом, после чего - лишить жизни его хозяина и всех членов семьи жертвы. Далее преступник забрал бы из здания денежные средства, ценные вещи. Об их хранении "убийца" получил заранее составленную инструкцию. Частично эти вещи послужили бы материальным вознаграждением за криминальную услугу. В настоящее время по факту произошедшего ведется уголовное дело по статям 30, 33, 162 и 105 УК РФ. Фигурант расследования задержан.

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Фото и видео: МВД Медиа