Полиция Петербурга задержала горе-отца за неуплату алиментов в размере 377 тысяч рублей

Петербургская полиция задержала мужчину за неуплату алиментов. Он находился в федеральном розыске.

В среду вечером, 16 августа, на Большой Московской улице задержан 26-летний уроженец Карелии. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, с декабря 2019 года по апрель 2022 года он без уважительных причин не платил алименты за своего 14-летнего сына. Общая сумма ущерба составила более 377 тысяч рублей.

Мужчина находился по данному делу в федеральном розыске. Сейчас он доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в сфере ритуальных услуг.

Фото: Piter.TV