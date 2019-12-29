МТС, ВымпелКом и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургской подземки

Проект планируется завершить в 2021 году

"МТС", "ВымпелКом" и Tele2 объявили о подписании соглашения о строительстве инфраструктуры в перегонах подземки Северной столицы, сообщается в совместном пресс-релизе компаний, поступившем в Piter.tv.

На первоначальном этапе операторы разделили между собой зоны работ. Так, МТС начала строительство со 2-й и 4-й линии, "ВымпелКом" – с 1-й и 3-й (Василеостровская-Рыбацкое) линии, а Tele2 – с 3-й (Беговая-Приморская) и 5-й линии. Сейчас у компаний есть связь в вестибюлях, и на платформах, а соглашение позволит обеспечить абонентов этих трех операторов устойчивым сигналом также на протяжении перегонов.

Строительство ведется по единому техзаданию во всех стандартах 2/3/4G. Отметим: оно предусматривает доступ каждого из "тройки" к фрагменту сети, уже построенному одним из участников соглашения.

Для развертывания сети выбрана ADAS-система. Компании осуществляют проект с разными вендорами, ориентировочный срок его завершения – следующий год.

"В декабре прошлого года мы приступили к строительству собственной инфраструктуры в тоннелях метро, начав с перегонов одной из самых загруженных веток петербургского метро – Московско-Петроградской ("синей") линии. Мы планируем, что связь МТС на протяжении всей ветки будет доступна уже к середине этого года", - приводятся в сообщении слова директора МТС в Петербурге и Ленобласти Павла Коротина.

Метрополитен Северной столицы представляет собой уникальный объект с рекордной средней глубиной залегания станций и с самыми протяженными перегонами (до 3 км).

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Фото: Pixabay.com