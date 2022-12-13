МО РФ заявило о нанесении поражения 75 артиллерийским подразделениям ВСУ в 114 районах

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО на Украине.

Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине за прошедшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства, которые были переданы странами коллективного Запада Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что армейская и оперативно-тактическая авиация страны, артиллерия и ракетные войска поразили на поле сражения 75 боевых подразделений противника, установленных на огневых позициях, а также живую силу и технику в 114 районах.

В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетом" британского ЗРК Stormer HVM в ходе СВО.

Фото и видео: Минобороны России