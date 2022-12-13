Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетом" британского ЗРК Stormer HVM в ходе СВО

Миссия выполнена на донецком направлении.

Российское министерство по обороне показало кадры уничтожения барражирующим боевым припасом из "Ланцета" британского ззенитено-ракетного комплекса Stormer HVM в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что эта установка была отправлена киевскому режиму в рамках проведения военной помощи со стороны коллективного Запада. В социальных сетях распространился ролик, на котором ведется съемка при помощи беспилотника. В кадре заметно боевая машина противника. Далее даются кадры с устройства наведения барражирующего боеприпаса, уничтожение ЗРК "Stormer HVM" и контроль поражения с другого российского дрона. В военном ведомстве уточнили, что боевую машину противника обнаружил расчет БПЛА на донецком направлении.

Барражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, САУ, самоходные ЗРС, танки и другая бронетехника. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили более 140 бойцов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России