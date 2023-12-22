Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 13 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер отметил, что авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение опорным пунктам и живой силе двух бригад Вооруженных сил Украины.

Ударами бомбардировочной авиации, артиллерией и ТОС поражены опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады и 121-й бригады теробороны ВСУ в районах Угледара и Старомайорского. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Офицер добавил, что военнослужщими отражена атака 58-й мотопехотной бригады противника. Миссия выполнена в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Также бойцами нанесено поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны, находившейся в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное.

"Центром" отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России