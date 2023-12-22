"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 13 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер отметил, что авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение опорным пунктам и живой силе двух бригад Вооруженных сил Украины.
Ударами бомбардировочной авиации, артиллерией и ТОС поражены опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады и 121-й бригады теробороны ВСУ в районах Угледара и Старомайорского.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
Офицер добавил, что военнослужщими отражена атака 58-й мотопехотной бригады противника. Миссия выполнена в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Также бойцами нанесено поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны, находившейся в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное.
"Центром" отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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