Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская "Южная" группировка Вооруженных сил донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили семь атак Вооруженных сил Украины. В том числе у Клещеевки, противник потерял до 430 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Боевые задачи реализованы при поддержке авиации и артиллерии.

...В районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой Народной Республики. <...> Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике противника, размещенных в районах населенных пунктов Богдановка и Курдюмовка ДНР. ВСУ лишились двух единиц автомобильной техники, четырех боевых бронированных машин. Во время контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

МО РФ сообщило об уничтожении более 120 украинских военных на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России