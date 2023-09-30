Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская авиация и артиллерия "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли поражение штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Никольского на территории Донецкой народной республики. Потери противника составили более 120 человек личного состава, артиллерийская установка M777 американского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два пикапа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

На южнодонецком направлении отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Приютное Запорожской области. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны РФ сообщило о срыве переброски резервов ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России