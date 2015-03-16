Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвала попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении. Известно, что боевые задачи выполнены артиллерией из шестой общевойсковой армии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Дополнительно в рамках сражений оперативно-тактическая авиация совершила удар по по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона ВСУ, размещенных вблизи населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка.

В полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка переброски резервов 14-й механизированной бригады на передовые позиции в районе Петропавловки. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Во время контрбатарейной борьбы артиллерия "Запада" ликвидировала самоходную артиллерийскую установку противника М109 "Паладин" американского производства, буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б", артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Военные объекты ВСУ находились в районах населенных пунктов Песчаное, Малая Шапковка и балки Кривошеева. Армия киевского режима потеряла до одной роты солдат, два миномета и беспилотник.

Войска РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России