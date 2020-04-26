МКПП осталась только на 12% автомобилей

За четыре года показатель упал почти в два раза.

На рынке автомобилей США осталось лишь 12% машин с механическими коробками передач. Об это свидетельствует статистика продаж за 2020 год.

В прошлом МКПП имели на рынке 47% ( 2006 год), а относительно недавно 20% (2016 год). Популярность автоматической коробки обусловлено ее надежностью, эффективностью и простотой в эксплуатации.

Специалисты отмечают, что МКПП продолжит существовать на моделях дешевого ряда, а также профессиональном транспорте.

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Видео: YouTube / VisioRacer, Car News TV