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Названы проблемы водителей в России, возникшие из-за режима изоляции

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В список попали не только цифровые пропуска.

Эксперты портала NJCAR.RU составили ТОП-5 основных проблемы, с которыми столкнулись водители из-за режима самоизоляции.

На первое место ожидаемо встали цифровые пропуска введенные в Москве и Подмосковье. Автоматизация системы позволила считывать нарушение режима при помощи камер видеофексации. Отметим, что за выход из дома без пропуска власти ввели штраф. 

Ниже расположились три причины связанные с продажей и покупкой авто. В первую очередь специалисты отметили рост цен на новые авто и машины с пробегом. Также отмечается общее падение спроса, что негативно сказалось на желающих продать автомобиль.

Список замыкает снижение пассажиропотока. Из-за перехода на удаленную работу, люди стали реже пользоваться такси и общественным транспортом, что отразилось на доходах водителей. 

Ранее: Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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