Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Нередко в сделке участвуют мошенники.

Эксперты портала NJCAR.RU составили ТОП-5 основных причин, почему владельцы решают продать практически новые автомобили.

Последнее место заняло банальное разочарование покупкой. Новая машина оказалась не такой быстрой, комфортной или легкой в обслуживании. На четвертом месте идут мошенники, которые продают авто после ряда спровоцированных ими же ДТП. Ниже идут авто, за которое еще не выплатили кредит. Очень часто "счастливый" покупатель приобретает авто с залогом в банке, даже этого не зная.

На втором месте идет продажа машины, которая использовалась в такси или торговым агентом. Такие машины работает на износ, совершают максимально возможные пробеги, а из-за разных водителей нередко имеют плохое состояние салона.

Ну а возглавил рейтинг - продажа почти нового авто, которое побывало в серьезной аварии. Чаще всего такие машины чинят в срочном порядке не у официальных дилеров с использованием поддержанных запчастей.