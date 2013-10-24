Николай Корчунов рассказа о важности сохранения экологии.

Российский посол по особым поручениям министерства по иностранным делам Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил озабоченность в связи с отсутствием проводимой работы в рамках Арктического совета по программе сохранения природы и фауны в Арктике (КАФФ). Дипломат выступил на профильной сессии "Русская Арктика - центр притяжения. ООПТ XXI века"..

Мы говорим об арктических экосистемах, они не имеют национальных границ. <...> Виды флоры и фауны мигрируют, так сказать, не зная границ, поэтому крайне важно поддерживать международное сотрудничество. Я в этой связи выражаю озабоченность тем, что в рамках Арктического совета не работает группа КАФФ - это группа по сохранению арктической флоры и фауны, очень важный инструмент. Николай Корчунов, посол от МИД РФ

Николай Корчунов обратил внимание коллег на то, что в Арктике происходят серьезные климатические изменения, а мировой регион открывается для экономической деятельности, что только усугубляет нагрузку на природную среду. Посол призвал выработать комплексную линию действий, которая позволит интегрировать ответственную работу операторов и регионов.

Росатом ожидает активного развития атомной энергетики в 2030-х годах на востоке России.

Фото и видео: ПМЭФ-2023