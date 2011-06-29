МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам

Мария Захарова рассказала о планах на поездку в США на ГА ООН.

Российское министерство по иностранным делам пообещало жесткий ответ в том случае, если американские власти не выдадут визы российским журналистам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что рассчитывает на то, что в сентябре 2023 года не повторится история, когда специалисты из Москвы не смогли присутствовать в Нью-Йорке на заседаниях Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

Это грубейшее нарушение всех норм законодательства. Абсолютно неприемлемым нарушением международного права мы это считаем. Оно не должно оставаться и в случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам не останется без серьезной реакции. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили о том, что сейчас налицо заметно откровенное злоупотребление имеющейся у США привилегией размещать штаб-квартиру ООН на своей территории, а также грубое манипулирование документами для въезда делегатов мероприятия. Мария Захарова пояснила, что администрация при президенте Джо Байдене практически самовольно определяет те страны, представителям которых разрешено участвовать в заседаниях ООН, а для кого доступ туда будет закрыт.

Захарова назвала ложью слова экс-постпреда США при ООН о причинах смерти дипломата Чуркина.

Фото и видео: МИД России