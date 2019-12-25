МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

В МИД РФ заверили, что намерены провести серьезный разговор с американскими официальными лицами.

В российском МИД ответили на пост администрации Белого Дома, где говорилось, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. Официальный комментарий размещен на сайте министерства.

Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы.

МИД РФ

В российском министерстве заявили, что у американских чиновников не нашлось "храбрости и желания" воздать должное неоспоримой роли СССР в победе над фашистской Германией. В МИД РФ заверили, что намерены провести серьезный разговор с американскими официальными лицами.