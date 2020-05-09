Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Ролик был опубликован в социальных сетях.

Администрация Белого Дома назвала США и Великобританию победителями нацизма. О советских солдатах в американском ролике не упоминается.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!"

- говорится в сообщении в аккаунте Белого дома в Instagram.

В конце ролика голос Дональда Трампа говорит, что "дух Америки всегда побеждает".

Ролик вызвал волну негодований среди россиян. Среди возмутившихся оказался рэпер Тимати, который призвал всех переходить на оригинальный ролик и делится там мыслями.

Видео: inst realdonaldtrump