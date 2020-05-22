В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил. Об этом сообщает РИА новости.
В МИД России отметили, что соответствующая формулировка от Японии касательно Курил не способствует улучшению двусторонних отношений.
Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности
отметила Захарова
Захарова отметила, что законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ.
Ранее мы сообщил о том, что власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта.
Видео:Ministry of Foreign Affairs of Russia
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