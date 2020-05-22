Отмечается, что возвращение формулировки объясняется застоем в переговорном процессе между Россией и Японией.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил. Об этом сообщает РИА новости.

В МИД России отметили, что соответствующая формулировка от Японии касательно Курил не способствует улучшению двусторонних отношений.

Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности отметила Захарова

Захарова отметила, что законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ.

Ранее мы сообщил о том, что власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта.

Видео:Ministry of Foreign Affairs of Russia