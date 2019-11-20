МИД России жестко ответил на призыв эстонского политика "вернуть территории"

Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно оглашала свою позицию по данному вопросу и больше не планирует возвращаться к этой теме.

Россия не позволила Эстонии долго спекулировать на теме "возвращения исторических территорий", которые якобы были аннексированы Россией. С конкретным заявлением на этот счет выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она осадила председателя парламента соседнего государства Хенна Пыллуааса. Напомним, именно он обратился к России с требованием вернуться к Тартуском мирному договору, давно утратившему юридическую силу. Мария Захарова и ее коллеги назвали это заявление абсурдным и провокационным.

Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать её не намерены. Тартуский договор принадлежит истории Мария Захарова

Женщина-дипломат призвала Эстонию встать на курс нормализации отношений с Россией и выразила сожаления из-за ряда политических провокаций в общественном поле и медиа. По ее словам, такая риторика лишь отдаляет страны друг от друга и накаляет обстановку в Восточной Европе.

Напомним, что Тартуский мир был заключен между Советской Россией и Эстонией в 1920 году, однако сейчас этот документ не имеет юридической силы.

Видео: The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play