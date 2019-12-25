МФЦ и Управление ЗАГС Ленобласти в прямом эфире ответят на самые актуальные вопросы граждан

Эфир пройдет 28 февраля в Instagram.

В пятницу, 25 февраля, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что в следующем онлайн-выпуске "Директор МФЦ – на связи!" совместно с директором МФЦ Сергеем Есиповым будет специальный гость – новый начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

Предстоящий эфир в Инстаграме, который пройдет 28 февраля в 15:00, посвятят актуальным изменениям в законодательстве о регистрации актов гражданского состояния, вступившим в силу 30 декабря 2021 года ― теперь за услугами органов ЗАГСа можно обращаться независимо от места регистрации.

Подать документы на заключение брака, получить свидетельство о рождении ребенка, справку или повторное свидетельство, кроме услуги по расторжению брака, в любом МФЦ Ленинградской области. Заявление на регистрацию или расторжение брака нужно подавать в МФЦ того района, на территории которого находится соответствующее отделение ЗАГСа.

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