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МФЦ и Росреестр Ленобласти проведут прямую трансляцию 17 июля
Сегодня, 14:03
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

МФЦ и Росреестр Ленобласти проведут прямую трансляцию 17 июля

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МФЦ и Росреестр Ленинградской области проведут прямую линию в понедельник, 17 июля. На ней ответят на вопросы касаемо регистрации недвижимости.

В понедельник, 17 июля, состоится горячая линия с участием руководителя управления Росреестра по Ленобласти Игорем Шеляковым и регионального МФЦ Сергеем Есиповым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Жителям региона ответят на вопросы сферы недвижимости, а именно ее регистрации. Например, как принять участие в марафоне консультаций Росреестра, да и на что обратить внимание в принципе.

Все вопросы можно задать заранее или же во время самого эфира через телефон, интернет или подразделении МФЦ.

Ранее сообщалось, что НКО из Ленобласти получат гранатовую поддержку от региона

Фото: МФЦ Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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