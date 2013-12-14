МФЦ и Росреестр Ленобласти проведут прямую трансляцию 17 июля

В понедельник, 17 июля, состоится горячая линия с участием руководителя управления Росреестра по Ленобласти Игорем Шеляковым и регионального МФЦ Сергеем Есиповым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Жителям региона ответят на вопросы сферы недвижимости, а именно ее регистрации. Например, как принять участие в марафоне консультаций Росреестра, да и на что обратить внимание в принципе.
Все вопросы можно задать заранее или же во время самого эфира через телефон, интернет или подразделении МФЦ.
Ранее сообщалось, что НКО из Ленобласти получат гранатовую поддержку от региона
Фото: МФЦ Санкт-Петербурга
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