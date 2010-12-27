МЧС: вечером в четверг в Петербурге усилятся порывы ветра

В пятницу, 29 ноября, ветер будет дуть со скоростью до 13 м/с.

Вечером 28 ноября в Петербурге усилится ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Петербуржцы смогут ощутить на себе ухудшение погодных условий уже с 20 часов. В период до 23 ожидается усиление южного ветра до 12-16 м/c.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ветряная погода продержится и завтра. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха днем поднимется до +3 градусов. Ночью на дорогах местами возможна гололедица.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Мостотрест" отчитался об итогах периода навигации в 2019 году.

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