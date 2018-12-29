  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: в пожаре на Васильевском есть жертва и пострадавший
Сегодня, 10:45
149
lesjasap

МЧС: в пожаре на Васильевском есть жертва и пострадавший

0 0

Пламя все-таки унесло жизнь пожилого человека и травмировало еще одного жителя.

Специалисты из ГУ МЧС по региону предоставили уточненные данные о пострадавших во время утреннего пожара в трехкомнатной квартире по Васильевскому острову. Из исторического здания по Большому проспекту В.О. был госпитализирован один человек. Еще одна женщина скончалась.

Представители экстренных служб рассказали, что инцидент произошел в коммунальной квартире. В общей сложности спасатели успели эвакуировать из горящего помещения 25 петербуржцев. Сейчас люди не могут вернуться домой из-за опасности обрушения конструкций. Пять человек временно разместят в маневренный фонд. Там они пробудут до завершения ремонтных работ в здании.

Напомним, что ликвидировать огонь у пожарных получилось спустя час после вызова.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий