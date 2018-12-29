На Большом проспекте В.О. сгорела трехкомнатная квартира

Сведений о пострадавших нет.

В Василеостровском районе Петербурга спасатели утром 21 января тушили трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. К диспетчеру обратились за помощью около 4.40 утра.

Огнеборцы были направлены в жилой дом по Большому проспекту В.О., 56. По данным специалистов, очагом пожара стала загоревшаяся обстановка комнаты. Причины инцидента выясняются. Пострадало около 10 квадратных метров жилплощади. Сведений о жертвах на данный момент нет.

Экстренная служба справилась с пламенем за час. На месте работали 32 человека личного состава МЧС и восемь единиц спецтехники.

Фото: Piter.tv