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МЧС предупреждает петербургских водителей о гололедице в пятницу
Сегодня, 18:39
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МЧС предупреждает петербургских водителей о гололедице в пятницу

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Кроме того, в Северной столице ожидается порывистый ветер.

МЧС предупреждает петербургских водителей о гололедице в пятницу. Стоит отметить, что накануне ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега с дожем. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, в пятницу, 29 марта, в городе будет облачная погода с прояснениями. Днем в Северной столице столбик термометра будет показывать 8-10 градусов тепла, а  в прибрежных районах потеплеет 6. 

Кроме того, в городе на Неве ожидается порывистый ветер до  7-15 метров в секунду. 

Автомобилистов призывают быть внимательнее из-за гололедицы на дорогах.

Ранее мы сообщали о том, что Из Петербурга за зиму вывезли более 3,8 млн кубометров снега

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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