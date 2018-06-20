Кроме того, в Северной столице ожидается порывистый ветер.

МЧС предупреждает петербургских водителей о гололедице в пятницу. Стоит отметить, что накануне ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега с дожем. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, в пятницу, 29 марта, в городе будет облачная погода с прояснениями. Днем в Северной столице столбик термометра будет показывать 8-10 градусов тепла, а в прибрежных районах потеплеет 6.

Кроме того, в городе на Неве ожидается порывистый ветер до 7-15 метров в секунду.

Автомобилистов призывают быть внимательнее из-за гололедицы на дорогах.

Ранее мы сообщали о том, что Из Петербурга за зиму вывезли более 3,8 млн кубометров снега

Фото:pixabay